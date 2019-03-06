، جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبل ،

- 1/2
- 2/2
ينظم نادي القانون "طالبات" بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الملتقى المالي بعنوان "جبل طويق في السوق المالية السعودي"، ولتحقيق مخرجات تتناسب مع طموحات هذا الوطن وقادته، فإن هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء المؤثرين في قطاع السوق المالية وهم هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسيُقام الملتقى في البهو الرئيس في جامعة الملك سعود- طالبات- وذلك يوم الأحد الموافق 3 / 7 / 1440هـ.
يهدف الملتقى إلى المساهمة بتطوير سياسات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونه ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وسيركز الملتقى على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودي، وقضاء الأوراق المالية، ومناقشة ما يراه المتخصصون والباحثون في قوانين السوق المالية والأوراق المالية من تحديات وحلول ليخرج الملتقى بتوصيات تُسهم في تعزيز متانة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
وسيتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان "هيكل السوق المالية"، وستركز الجلسة العلمية الثانية على اتجاه سوق المالية السعودي وفقًا لرؤية 2030، وستناقش الجلسة العلمية الثالثة صُناع السوق المالية السعودي ليشمل ذلك الشركات المساهمة والوسطاء، وتُختم جلسات الملتقى بجلسة تستعرض وتناقش فلسفة التشريع في السوق المالية السعودي.
ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين ومن ذلك ورشة عمل بعنوان (استثمر بوعي) تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.
ولا يُشكل هذا الملتقى تجمعًا علميًا فقط لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية الراهن في المملكة العربية السعودية، إنّما يهدف لأن يكون منصة تقدم مجموعة من التوصيات لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الملتقى استقاءً لرؤية ٢٠٣٠ والتي تعتمد على ثلاثة محاور أحدها المجتمع الحيوي، ولذلك اتحد فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حرصًا منهم جميعًا على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.
وبذلك يدعو فريق (جبل طويق في السوق المالية السعودي) كل المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون – طالبات- على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي@Lawclub5
جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
ينظم نادي القانون "طالبات" بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الملتقى المالي بعنوان "جبل طويق في السوق المالية السعودي"، ولتحقيق مخرجات تتناسب مع طموحات هذا الوطن وقادته، فإن هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء المؤثرين في قطاع السوق المالية وهم هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسيُقام الملتقى في البهو الرئيس في جامعة الملك سعود- طالبات- وذلك يوم الأحد الموافق 3 / 7 / 1440هـ.
يهدف الملتقى إلى المساهمة بتطوير سياسات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونه ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وسيركز الملتقى على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودي، وقضاء الأوراق المالية، ومناقشة ما يراه المتخصصون والباحثون في قوانين السوق المالية والأوراق المالية من تحديات وحلول ليخرج الملتقى بتوصيات تُسهم في تعزيز متانة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
وسيتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان "هيكل السوق المالية"، وستركز الجلسة العلمية الثانية على اتجاه سوق المالية السعودي وفقًا لرؤية 2030، وستناقش الجلسة العلمية الثالثة صُناع السوق المالية السعودي ليشمل ذلك الشركات المساهمة والوسطاء، وتُختم جلسات الملتقى بجلسة تستعرض وتناقش فلسفة التشريع في السوق المالية السعودي.
ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين ومن ذلك ورشة عمل بعنوان (استثمر بوعي) تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.
ولا يُشكل هذا الملتقى تجمعًا علميًا فقط لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية الراهن في المملكة العربية السعودية، إنّما يهدف لأن يكون منصة تقدم مجموعة من التوصيات لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الملتقى استقاءً لرؤية ٢٠٣٠ والتي تعتمد على ثلاثة محاور أحدها المجتمع الحيوي، ولذلك اتحد فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حرصًا منهم جميعًا على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.
وبذلك يدعو فريق (جبل طويق في السوق المالية السعودي) كل المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون – طالبات- على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي@Lawclub5
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
01:29 AM
سيُقام الملتقى في جامعة الملك سعود "طالبات" الأحد المقبل
ينظم نادي القانون "طالبات" بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الملتقى المالي بعنوان "جبل طويق في السوق المالية السعودي"، ولتحقيق مخرجات تتناسب مع طموحات هذا الوطن وقادته، فإن هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء المؤثرين في قطاع السوق المالية وهم هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسيُقام الملتقى في البهو الرئيس في جامعة الملك سعود- طالبات- وذلك يوم الأحد الموافق 3 / 7 / 1440هـ.
يهدف الملتقى إلى المساهمة بتطوير سياسات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونه ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وسيركز الملتقى على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودي، وقضاء الأوراق المالية، ومناقشة ما يراه المتخصصون والباحثون في قوانين السوق المالية والأوراق المالية من تحديات وحلول ليخرج الملتقى بتوصيات تُسهم في تعزيز متانة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
وسيتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان "هيكل السوق المالية"، وستركز الجلسة العلمية الثانية على اتجاه سوق المالية السعودي وفقًا لرؤية 2030، وستناقش الجلسة العلمية الثالثة صُناع السوق المالية السعودي ليشمل ذلك الشركات المساهمة والوسطاء، وتُختم جلسات الملتقى بجلسة تستعرض وتناقش فلسفة التشريع في السوق المالية السعودي.
ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين ومن ذلك ورشة عمل بعنوان (استثمر بوعي) تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.
ولا يُشكل هذا الملتقى تجمعًا علميًا فقط لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية الراهن في المملكة العربية السعودية، إنّما يهدف لأن يكون منصة تقدم مجموعة من التوصيات لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الملتقى استقاءً لرؤية ٢٠٣٠ والتي تعتمد على ثلاثة محاور أحدها المجتمع الحيوي، ولذلك اتحد فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حرصًا منهم جميعًا على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.
وبذلك يدعو فريق (جبل طويق في السوق المالية السعودي) كل المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون – طالبات- على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي@Lawclub5
، جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.