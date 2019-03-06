، جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيُقام الملتقى في جامعة الملك سعود "طالبات" الأحد المقبل

ينظم نادي القانون "طالبات" بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الملتقى المالي بعنوان "جبل طويق في السوق المالية السعودي"، ولتحقيق مخرجات تتناسب مع طموحات هذا الوطن وقادته، فإن هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء المؤثرين في قطاع السوق المالية وهم هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسيُقام الملتقى في البهو الرئيس في جامعة الملك سعود- طالبات- وذلك يوم الأحد الموافق 3 / 7 / 1440هـ.

يهدف الملتقى إلى المساهمة بتطوير سياسات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونه ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وسيركز الملتقى على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودي، وقضاء الأوراق المالية، ومناقشة ما يراه المتخصصون والباحثون في قوانين السوق المالية والأوراق المالية من تحديات وحلول ليخرج الملتقى بتوصيات تُسهم في تعزيز متانة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

وسيتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان "هيكل السوق المالية"، وستركز الجلسة العلمية الثانية على اتجاه سوق المالية السعودي وفقًا لرؤية 2030، وستناقش الجلسة العلمية الثالثة صُناع السوق المالية السعودي ليشمل ذلك الشركات المساهمة والوسطاء، وتُختم جلسات الملتقى بجلسة تستعرض وتناقش فلسفة التشريع في السوق المالية السعودي.

ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين ومن ذلك ورشة عمل بعنوان (استثمر بوعي) تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.

ولا يُشكل هذا الملتقى تجمعًا علميًا فقط لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية الراهن في المملكة العربية السعودية، إنّما يهدف لأن يكون منصة تقدم مجموعة من التوصيات لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الملتقى استقاءً لرؤية ٢٠٣٠ والتي تعتمد على ثلاثة محاور أحدها المجتمع الحيوي، ولذلك اتحد فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حرصًا منهم جميعًا على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.

وبذلك يدعو فريق (جبل طويق في السوق المالية السعودي) كل المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون – طالبات- على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي@Lawclub5