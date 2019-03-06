، فوساتي: استحقينا الفوز وصدارة المجموعة من الجولة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب فوز فريقه على السد القطري

قال خورخي فوساتي مدرب الأهلي عقب نهاية مباراة فريقه مع السد القطري ضمن البطولة الآسيوية، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد إنه سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

وتابع: قمنا بدارسة طريقة لعب المنافس خلال الأيام الماضية وهم فريق مميز ويملكون عدداً من اللاعبين الدوليين في مختلف مراكز اللعب ولديهم استمرار فني.

وأضاف: أشكر اللاعبين على الأداء القوي والمميز والروح العالية طوال فترات المباراة، وتنفيد التكتيك المطلوب، وهناك نقاط إيجابية كبيرة اليوم، والفريق استحق الفوز وصدارة المجموعة من الجولة الأولى للبطولة.

وأشار المدرب الأورغواياني أن طريقة اللعب تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة من حيث الأهمية، وأسعى دائماً لاختيار أفضل طريقة حسب القائمة المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة من كل مباراة.

وأفاد: نعلم جميعاً أن قائمة الفريق في بطولة الدوري المحلي مختلفة عن كأس زايد لأندية الأبطال، وكذلك عن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا ومجموعتنا في البطولة قوية للغاية، وهناك أكثر من منافس على بطاقتي التأهل، سنقوم بعمل كبير خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التأهل للدور المقبل.

من جانبه قال هداف الفريق عمر السومة إنه سعيد بتحقيق الفوز الهام في افتتاح مواجهات الفريق في البطولة الآسيوية، والذي سيكون دافعاً كبيراً لنا خلال مشوار البطولة، ولعبنا اليوم أمام مرشح قوي للتأهل عن المجموعة.



وتابع: أتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات في هذه المجموعة لضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة، كما أتمنى من جماهير الأهلي الوفية مواصلة الدعم والحضور خلال المواجهات المقبلة للفريق للاستمرار بتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات التي نشارك فيها.