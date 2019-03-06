، "آياكس" يقصي "مدريد" خارج دوري الأبطال .. ويرافق "توتنهام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ودّع من دور الـ 16 برباعية هولندية

ودّع ريال مدريد(حامل اللقب) دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الـ16 بعد أن أسقطه آياكس أمستردام الهولندي مساء أمس برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في سنتياغو بيرنابيو (الإياب).

وكان لقاء الذهاب قد انتهى 2/1 لصالح الريال ( مجموع اللقاءين 5/3)، تقدم آياكس أولاً عند الدقيقة السابعة عن طريق تسديدة حكيم زيياش من كرة مرتدة سريعة وخطأ من دفاع الريال في إبعاد الكرة .

عاد آياكس للتقدم مرة أخرى بهدف التعزيز عن طريق دافيد ناريس عند الدقيقة 18.

عانى الريال في الشوط الأول بخروج لوكاس وفينسيوس (بداعي الإصابة) وحل بدلاً عنهم "بيل " و "اسينسيو"، كما تصدت العارضة الهولندية لتسديدتي "فاران " و"بيل".

في الشوط الثاني أضاع "بنزيما" فرصة التقليص عند الدقيقة 59 حينما طوح بالكرة إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 62 أحرز "دوشان تاديتش" الهدف الثالث صاروخ في مرمى "كورتوا"، وعند الدقيقة 70 قلص ماركو اسينسيو النتيجة بهدف أول للريال.

لم يفرح الريال بهدف التقليص كثيرًا حيث أحرز لاسه شوني عند الدقيقة 72 الهدف الرابع لآياكس، كان بمثابة رصاصة الرحمة، منهيًا أحلام الريال في العودة للقاء، قبل أن يخرج ناتشو بالبطاقة الحمراء (د93)، كما تأهل لدور ربع النهائي في البطولة ذاتها توتنهام هوتسبير الإنجليزي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4/0 مجموع المباراتين.