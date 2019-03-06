، استنساخ تجربة نائب الوزير وتنفيذها في مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي" شكر مرشحي البرنامج على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد

في بادرة قيادية من مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف، تبنى المكتب - ممثلاً في قياداته وقيادات مدارس المكتب - تنفيذ مبادرة مركز إعداد وتأهيل القادة، التي تم استنساخها من مبادرة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تحت عنوان "إعداد وتأهيل القادة".

وقد قام المكتب بتنفيذ مبادرة، تهدف إلى تنمية قيادة الصف الثاني، واستنبات قيادات متميزة، وذلك باستقطاب الكفاءات المتميزة من المعلمين، وتدريبهم، وإعدادهم، وتأهيلهم لتسنم العمل القيادي بالمكتب وفق منهجية علمية، تسعى لدعم وتمكين أفضل الممارسات القيادية الناجحة.

وأوضح "سالم المالكي"، مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف أحد مرشحي برنامج إعداد وتأهيل القادة في نسخته الأولى، أن البرنامج المنفذ على مستوى الوزارة بدعم ومتابعة وإشراف النائب بدأ في إنتاج ونشر وتوزيع ثماره في الميدان التربوي.

وتابع: ومن هذه النتائج أن اشتققنا هذه الفكرة التي صاحبها الكثير من الأفكار، منها إطلاق قناة على التيليقرام بعنوان وشعار (إعداد وتأهيل القادة)، وكذلك إسهام الزملاء والزميلات المرشحين بالبرنامج في نشر وإنتاج الكثير من الوسائط المتعددة التي تنوعت بين الصور والإنفوغرافيك ومقاطع الفيديو والقراءة القيادية والمهمة الأدائية والحالة الدراسية التي تم نشرها عبر وسائل التواصل المختلفة، خاصة تويتر؛ إذ أسهمت في إثراء الميدان التربوي، وساعدت في نشر الثقافة والسلوكيات القيادية لدى القيادات الحالية في مواقعها المختلفة.

وأضاف "المالكي" بأن هذه المبادرة تم تبنيها بعد نشر عدد من المشورات القيادية التي كانت ثمرة جهود الزملاء والزميلات مرشحي البرنامج التي تم نشرها في قناة التيليقرام لحفظها، والرجوع إليها وقت الحاجة.. وقد لاقى هذا النشر قبولاً ورغبة في إنشاء مركز يُضَم فيه هذا النتاج، ويستفيد منه الزملاء والزميلات قيادات المستقبل.

وواصل المالكي حديثه قائلاً: "أتقدم بالشكر للزملاء والزميلات مرشحي البرنامج على التعاون، والعمل بروح الفريق الواحد.. وأزجي سحائب الشكر للزملاء المشرفين بمكتب التعليم بجنوب شرق الطائف، والزملاء قادة المدارس والوكلاء الذين أسهموا في إعداد وتجهيز مقر إعداد وتأهيل القادة، وأزف باقات الشكر لقائد مدرسة قيا الثانوية التي استضافت المقر، وقام قائد المدرسة بالإشراف المباشر عليه".

واختتم حديثه بالشكر والتقدير لنائب وزير التعليم الذي اعتبره المسؤول الأول الذي أعطى للقيادات التربوية في الميدان هذه الفرصة لتطوير علومهم ومعارفهم ومهاراتهم وأدواتهم القيادية وفق أسلوب علمي وطرح متميز، يسهم في إعداد قادة قادرين على قيادة دفة المواقع القيادية في الوزارة وإدارات التعليم.