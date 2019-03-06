، "دير شبيجل": رسالة مهمة من الرياض.. السفير الجديد خبير أسلحة يغرد ويتقن الألمانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن "فيصل بن فرحان" يملك خبرة دبلوماسية كبيرة تمتد لأكثر من 15 عامًا

أشادت صحيفة "دير تاغيس شبيجل" الألمانية، بتعيين الأمير فيصل بن فرحان، سفيرًا للمملكة لدى ألمانيا، مشيرة إلى أن الرياض ترسل إلى برلين دبلوماسيًا مهمًا وهي إشارة إلى أن موقع السفير في برلين موقع مهم وحساس.

وتفصيلاً، ذكرت الصحيفة الألمانية في تقرير لها عن السفير الجديد، أن الأمير فيصل بن فرحان ولد في عام 1974 في فرانكفورت ويجيد اللغة الألمانية بشكل جيد، ويغرد بها على "تويتر".

وأضافت أن اللغة يمكنها أن تفيد بشكل كبير في تقوية العلاقات بين البلدين، كما أن السفير السعودي الجديد يملك خبرة دبلوماسية كبيرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، حيث عمل مستشارًا في السفارة السعودية لدى واشنطن، وتقلد مناصب وأدوارًا مهمة في الشركات السعودية والدولية، ولاسيما في مجال صناعة الطيران والدفاع، كما يعد عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وقال سيباستيان سون العضو في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن تعيين الأمير فيصل بن فرحان يرسل إشارة مهمة من المملكة، بأن منصب السفير في برلين موقع مهم وحساس.