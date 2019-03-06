، على غرار العسكريين.. هذا رد وزارة الإسكان حول دعم المدنيين بـ 140 ألفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت أن آلية الدعم ستكون 20 % من قيمة المنتج المستهدف من قِبل المستفيد

أكدت وزارة الإسكان أنه تم إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين لتسهيل امتلاك المنزل المناسب للمستفيد المستحق لدعم الدفعة الأولى، وهو عبارة عن قرض حسن. وأوضحت أن السداد سيتم بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي مع الجهة التمويلية. جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات.

وأشارت إلى أن آلية الدعم ستكون 20 % من قيمة المنتج المستهدف من قِبل المستفيد، وذلك بحد أقصى 140 ألف ريال.

وكانت مصادر قد كشفت عن توجُّه وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتطبيق آلية لدعم المدنيين على غرار العسكريين بـ140 ألف ريال، إضافة إلى قيمة القرض 500 ألف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي: في السابع من فبراير الماضي من خلال صفحته على " تويتر"، إشارة لما يتم تداوله حول مبادرة المدنيين، نؤكد أن المبادرة في طور الإطلاق التجريبي، وسيتم إعلانها بشكل رسمي حال جاهزيتها.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أطلقت مطلع العام الحالي مبادرة القروض السكنية للعسكريين للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري الحصول على السكن من المتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك بتقديم قرض إضافي حسن، يغطي نسبة 20 % من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.