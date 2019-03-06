شاهد: حريق بملحق منزل شعبي ينهي حياة ثلاثة أطفال في مكة المكرمة

توفي ثلاثة أطفال من إحدى الجنسيات الإفريقية، إثر حريق اندلع الليلة الماضية في ملحق بسطح منزل شعبي مكوّن من دورين بمكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه “في تمام الساعة 2:35 بعد ظهر يوم أمس الإثنين، ورد بلاغ بوقوع حـادث حريق في منزل بشارع المنصور، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين”. وأوضح الشريف أن الحادث نجم عنه مصرع ثلاثة أطفال من إحدى الجنسيات الإفريقية، حيث أشارت المعلومات إلى أن الأطفال كانوا بمفردهم، وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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