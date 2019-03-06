أفادت الإدارة العامة للمرور بأن سماح أصحاب الحيوانات بعبورها للطرق من غير الأماكن المخصصة لها يُعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن على أصحاب الحيوانات عدم التساهل في تركها تسير في الطرق المخصصة للمركبات، ما يعرضها ويعرض حياة الآخرين للخطر. وأضافت أن عبور الحيوانات من بعض الأماكن يجب أن يكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وإلا يُعدّ كذلك مخالفة تستوجب الغرامة. يشار إلى أن جدول المخالفات رقم 7 في نظام المرور ينصّ على أن هذه المخالفة تتراوح قيمتها ما بين 5 و10 آلاف ريال، بحسب ما تقدّره هيئة الفصل في المخالفات المرورية عند عرض المخالف عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: عبور الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لها مخالفة .. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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