أمانة المدينة تصدر بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول بشأن التمر المجروش

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة بيانًا صحفيًا حول مقطع الفيديو المتداول من قِبل المواقع الإخبارية بشأن وجود التمر المجروش. وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أنه حسب إفادة صاحب المنشأة ، فإنها مغلقة منذ فترة وتبين أن رخصة المنشأة منتهية بتاريخ 6 صفر 1440 هـ ، ووجد في المحل منتجات تمور مصنعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بطاقة تعبئة ولا مصدر التصنيع ، ولا يوجد عليها تاريخ الإنتاج وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين.

وأكدت الأمانة أن درجة حرارة المنشأة عالية لانعدام التهوية والتكييف مما يؤدي إلى فساد المواد الغذائية، كذلك العامل بالمنشأة لا يحمل شهادة صحية، إضافة إلى وجود معمول منتهي الصلاحية بتاريخ ديسمبر 2018م ، ووجود تمر مجروش مصنع مجهول المصدر كما هو موضح في المقطع المتداول والمنتج عبارة عن تمور مصنعة ومضاف لها مواد مجهولة ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعض العبوات من قِبل المختصين وجدت علامات للتلف والفساد على التمور المصنعة والمادة البلاستيكية بسبب سوء التخزين.

وحرصًا من أمانة منطقة المدينة المنورة على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين والزوار تم التحفظ على كامل الكميات داخل المنشأة ، لحين صدور النتائج من المختبر، وتؤكد أمانة منطقة المدينة المنورة بترحيبها بالنقد البناء وذلك بالتواصل مع قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.