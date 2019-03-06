الأرصاد : طقس الأربعاء .. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.
كما توقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة)، تمتد إلى منطقة جازان.
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