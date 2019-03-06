“التأمينات الاجتماعية” تكشف عن خطوات طلب صرف تعويض “ساند”

:



.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ” ساند”.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية الخطوات وهي: تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واختيار أيقونة “طلب ساند”، ثم إدخال رقم حسابك البنكي وإرسال الطلب، بعدها ستظهر لك رسالة بنجاح عملية الطلب وفي حال الاستحقاق ستصلك رسالة نصية للتأكيد.

يذكر أن نظام “ساند” يهدف لتعويض المواطن الذي يفصل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، وللحصول على التعويض يشترط أن يسجل الشخص في البرنامج، وأن يكون قادراً على العمل..، وألا يتجاوز عمره 60 عاماً، وألا يكون موظفاً في جهة أخرى، وأن يكون عاطلاً عن العمل لمدة لا تزيد على 90 يوماً.



