فيديو.. رد فعل الدكتور طارق الحبيب تجاه نجله المراهق عندما اكتشف أنه يدخن السجائر

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كشف استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، خلال لقاء تلفزيوني له، عن تصرّفه تجاه نجله المراهق عندما اكتشف أنه يدخن السجائر، والطريقة التي تعامل بها مع تلك المشكلة.
وذكر الحبيب في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه دخل ذات مرة على ابنه “محمد” وهو في سن الـ 17 عاماً فوجده يدخّن السجائر، فذكّره بالبحث والقراءة عن أضرار التدخين وعلاقته بالسرطانات المنتشرة.
وألقى استشاري الطب النفسي الضوء على مراعاة جوانب كثيرة عند النقاش مع المراهقين، مشيراً إلى أن “محمد” -الذي صار طبيباً اليوم- كان في سن تسمح له بالمسايرة والتدرب على كيفية إدارة الانفعالات.
كما أشار الحبيب إلى أن المراهق يمارس عاداته اليومية مؤثراً ومتأثراً داخل الأسرة وفي المجتمع على حدٍ سواء..، ومنها مثلاً طريقة تعامله مع المخلّفات، فإذا تعوّد أن يحافظ على نظافة غرفته فذلك ينعكس تلقائياً على محافظته على نظافة الشارع.
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