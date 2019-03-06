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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مسودة مبادرة توثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، لتمكين أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين.
وأضافت أن المبادرة ستمكن العاملين كذلك من التحقق من صحة بيانات عقودهم من خلال خدمة توثيق العقود، عبر بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتنص مسودة القرار على إلزام منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين المنضمين حديثا بعد نشر القرار، خلال فترة السماح للتسجيل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت برنامجاً لتوثيق عقود العاملين المتعاقد معهم قبل نشر هذا القرار بشكل إلزامي، وفق حجم المنشأة بناء على عدد العاملين، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الجاري (2019).
ودعت الوزارة، العموم..، إلى إبداء آرائهم على مسودة القرار قبل إقراره رسمياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل على هذا الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر “العمل” تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً تمهيداً لإصداره رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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