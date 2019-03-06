حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم تمتد الى منطقة نجران وكذلك الاجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة ( الليث ، القنفذة) تمتد الى منطقة جيزان . في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وعلى الاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل .





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