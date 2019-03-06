بالصور.. إقامة معرض توعوي عن جريمة الابتزاز بالرياض بارك

شاركت هيئة مدينة الرياض بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز، وذلك بمجمع الرياض بارك، في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة، وتم خلال المعرض توزيع كتاب الرئيس العام للهيئة عن جريمة الابتزاز، بالإضافة إلى مطبوعات الرئاسة العامة، وقد شهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.