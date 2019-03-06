بالصور.. غلق 6 مخابز وإتلاف 161 كجم من اللحوم الفاسدة في العزيزية

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ستة مخابز مخالفة للاشتراطات الصحية، وطبقت بحقها لائحة الغرامات والجزاءات؛ لعدم التقيد بالأوزان المعتمدة، وأتلفت 161 كجم من اللحوم و13 حبة دجاج غير صالحة للاستهلاك.

كما أتفلت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات والإدارة الفنية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، خلال حملة رقابية أجرتها على المطاعم والمنشآت الغذائية 15 لتر زیت قلي غیر صالح للاستهلاك، و27 كجم عجینة، و15 كجم إیدامات محضرة بطریقة غیر صحیة و220 كجم من الدقیق؛ بسب سوء التخزین وتدني مستوى النظافة، إضافةً إلى مصادرة 46 كجم من الفواكه والخضروات من باعة متجولین .

وجرى خلال الحملة إزالة الحواجز الحديدية والمطبات العشوائية المخالفة ومظاهر التلوث البصري ومنع الباعة الجائلين، وشملت الحملة الكشف على 32 محلًا ومنشأة بنطاق البلدية، وذلك بمشاركة 34 مراقبًا و23 عامل نظافة .

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كما أزالت بلدية العزيزية 19 سیاجًا حدیديًا مخالفًا؛ لحجز المواقف أمام المحلات التجاریة، ورفعت 1.4 طن من المخلفات التجاریة ومخلفات المنازل، و28 حاویة لتجمیع الملابس المستعملة بطریقة غیر نظامیة من عدة مواقع، بالإضافة إلى إزالة ثمانية مطبات عشوائية، وإغلاق فتحات ومناهل غرف تفتیش تشكل خطورة على المشاة .

وكان إجمالي البلاغات التي تم مباشرتها من قبل البلدية 45 بلاغًا تلقتها في أسبوع بصفة عاجلة ومباشرة .

يشار إلى أن الشروط العامة لإنشاء المخابز تتضمن أن يكون المخبز في منطقة غير معرضة لأي مصدر تلوث، وبعيدًا عن أي منشأة صناعية أخرى غير غذائية ذات تأثير سلبي على البيئة، وألا يكون له تأثير على البيئة المجاورة لموقعه، ولا يتسبب في إحداث ضرر أو إزعاج للمجاورين، وأن يكون موقع المخبز مجازًا لهذا الاستخدام، وقريبًا من مصادر المياه والطاقة، وتوفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي، على أن تتناسب مساحته مع حجم العمل وكمية الإنتاج؛ بحيث لا تقل عن 200 متر مربع للمخابز الآلية و150 مترًا مربعًا للمخابز نصف الآلية.

أما لائحة المطاعم فتتضمن وفقًا للائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية، منع استخدام أوانٍ من النحاس الأحمر أو من أي معدن يدخل في تركيبة أحد المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والكادميوم والأنتيمون، وتوفر عدد مناسب من الثلاجات لحفظ المواد الغائية، على أن يخصص مكان مستقل للثلاجات.