بالصور.. صحة الطائف تنفذ تدريبًا مكثفًا لإسعاف مصابي الطرق

بدأت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، في عملية تدريب مكثفة تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني وأمن الطرق، على امتداد الطرقات التي يسلكها الحجاج والمعتمرون والزوار؛ من أجل الارتقاء بعمليات الإسعاف.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية سعيد الزهراني، إن الخطة تستهدف الرفع من مستوى عمليات الإسعاف في الحالات الطارئة وكيفية التعامل مع الحوادث المختلفة، التي تتطلب تدخلًا اسعافيًا فوريًا.

وأشار الزهراني، إلى أن خطة التدريب ستستمر لمدة شهرين، حيث سيتم تزويد العاملين في القطاعات الصحية بمهارات مختلفة في مجال التعامل مع الحوادث المرورية أو غيرها، وكيفية الفرز الطبي والتصنيف اللازم للحالات، وأيضًا التدريب على محتويات سيارات الإسعاف وتشغيل الأجهزة المتوفرة في سيارات الإسعاف.

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وأضاف مدير إدارة الطوارئ الصحية، أن رجال الدفاع المدني وأمن الطرق سيتم تدريبهم على أبرز الإسعافات الأولية وكيفية التعامل معها لحين وصول الفرق الإسعافية المدربة، وكذلك تدريبهم على كيفية المساهمة في تجهيز مناطق الفرز الطبي، وأيضًا كيفية العمل على مساعدة الفرق الطبية في أداء دورها بالشكل المطلوب باعتبار أنهم المستجيب الأول.

وأوضح الزهراني، أن جميع الطرقات التي يسلكها ضيوف الرحمن ستكون مستهدفة بعمليات التدريب في إطار مشروع إمارة مكة المكرمة «تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة»، موضحًا أن مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، وجه كافة الإدارات بدعم هذه الخطة التي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي؛ لأهميتها في الارتقاء بالخدمات الإسعافية والتخفيف من آثار الحوادث التي تقع على الطرقات.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة تستهدف في مرحلتها الأولى طريق الطائف - الرياض السريع، الذي يمتد على مسافة ٢٥٠كم، ثم طريق السيل - مكة، على مسافة ٥٠كم، ثم طريق الطائف - الباحة على مسافة ١٤٠كم، أما المرحلة الثانية فستكون لطرق «رنية، والخرمة، وتربة، وميسان».