أولياء أمور بجازان يطالبون بمطبات اصطناعية أمام مجمع مدارس.. والتعليم ترد

طالب أولياء الأمور بحي الروضة الشمالية بمدينة جازان، الجهات المعنية، بوضع مطبات اصطناعية أمام مجمع تعليمي يضم عدة مدارس.

وأبدى عدد من أولياء أمور حي الروضة الشمالية، في تصريح لـ«عاجل»، استياءهم بسبب عدم وضع مطبات اصطناعية على الطريق، للحفاظ على أرواح طلاب مدرسة دار التوحيد الابتدائية والمتوسطة ومدرسة خالد بن الوليد، في المجمع التعليمي الذي يضم أيضًا، نادي الحي، وبعض برامج التربية الخاصة.

وطالب أولياء الأمور، الجهات المعنية، بالنظر في وضع المطبات الاصطناعية بأسرع وقت ممكن، لحماية أبنائهم من حوادث السيارات عند الدخول والخروج من المجمع التعليمي الحكومي.

من جانبها، تواصلت «عاجل» مع متحدث تعليم جازان يحيى عطيف، والذي أوضح أن هناك خطابات بشأن هذا الأمر، وتنسيقًا مع الجهات المعنية، علمًا بأن هناك جولات ميدانية مستمرة من إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان لمختلف المدارس؛ لمعرفة ما تحتاجه من إجراءات في هذا الجانب بما يضمن سلامة منسوبي ومنسوبات تلك المدارس.