السعودية اليوم / إحباط محاولة هجرة سرية إلى إيطاليا



تونس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أحبط خفر السواحل التونسي محاولة هجرة سرية إلى إيطاليا انطلق فيها 34 شخصًا من شواطئ قليبية جنوب شرق العاصمة التونسية على متن قارب صيد.

وأفاد خفر السواحل بأنه تم الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانوينة بشأنهم.

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