شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يبحث الاهتمامات المشتركة مع سفير جيبوتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بديوان الإمارة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة جازان بسفير جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جمهورية جيبوتي.

Advertisements

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبَّر سفير جمهورية جيبوتي السفير ضياء الدين بامخرمة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان؛ منوهاً بما تشهده المملكة عموماً والمنطقة خصوصاً من تقدم وازدهار في شتى المجالات.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ.