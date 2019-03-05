استفسار عن عامل وافد برقم الإقامة من موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية

تستحوذ خدمة استفسار عن عامل وافد برقم الإقامة أو الجواز أو برقم الحدود دائما اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين من المواطنين السعوديين علي هذه الخدمة بشكل كبير من اجل البحث عن عمال وموظفين يسدون حاجة شركاتهم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم الاستفسار عن عامل وافد من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي شبكة المعلومات الدولية من اجل البحث بالبيانات الخاصة بالمغترب وأيضا صاحب العمل للتعرف علي معلومات اكثر عنهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع مكاتب العمل المنتشرة بالأراضي الحجازية.

استفسار عن عامل وافد برقم الإقامة

وزارة العمل دائما ما توفر لجميع المواطنين مكاتب خاصة بها بكافة المدن والمناطق لكي يستطيع كافة المواطنين سواء كانوا سعوديين او من الجنسيات الأخري الانتهاء من إجراءات استخراج رخص العمل والإقامة، كما خصصت الوزارة موقع الالكتروني يتوفر به العديد من الخدمات الإلكترونية لكي يقلل من نسبة الازدحام بالمبني الرئيسي للوزارة وأيضا فروع مكاتب العمل بالمحافظات علي مستوي المملكة، حيث يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل والاستفسار عن عامل وافد عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني التابع للوزارة علي الرابط الالكتروني التالي استفسار عن عامل وافد، من ثم كتابة رقم الإقامة أو الجواز أو برقم الحدود الخاصة بالعامل الوافد بالحقول الفارغة من اجل الحصول علي المعلومات المطلوبة التي تتعلق بالعاملين الوافدين والمقيمين بالأراضي الحجازية.

كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموقع الرسمي للموظفين وكذلك لرجال الأعمال والكفلاء العديد من الأنظمة الإلكترونية الأخري المتطورة والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نطاق الشركة أو المؤسسة عن طريق رقم الهوية الخاصة بالكفيل وغيرها من البرامج الحديثة التي يمكن معرفتها بمجرد الدخول علي البوابة الإلكترونية لوزارة العمل علي الأنترنت، والتي سوف نتحدث عنها بشكل تفصيلي لاحقا بأذن الله تعالي.