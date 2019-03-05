استعلام عن صلاحية رخصة العمل ورقم سداد الرخصة برقم إقامة العامل

خدمة استعلام عن صلاحية رخصة العمل من بوابة وزارة العمل للاستعلامات الإلكترونية، عبر الدخول على خدمة رخص العمل الإلكترونية، ومنها يمكن الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل ببيانات رقم إقامة العامل، أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر، وهي من البيانات المتاحة لتسهيل عملية الاستعلام، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستفيدين من الخدمة، لسرعة الحصول على البيانات، وقد قد عرضانا بعض التفاصيل حول كيفية تجديد رخصة العمل، والهدف من ذلك لتجنب الوقع تحت طائلة القانون، وخاصةً حملة وطن بلا مخالف التي تعمل على البحث عن مخالفي نظام العمل والإقامة وترجيلهم وتوقع العقوبات النظامية، والتي من بينها منع دخول المخالف لأراضي المملكة لمدة 10 سنوات.

شددت الحكومة السعودية على تطبيق أحكام القوانين حول مخالفي نظام العمل والإقامة، وتعمل الأجهزة المعنية على تتبع مخالفي القوانين، وتطبيق العقوبات عليهم حال اكتشافهم، منذ انطلاق فاعلية حملة وطن بلا مخالف، ومن بين ضوابط قانون العمل، إلزام صاحب العمل باستخراج أو إصدار رخصة العمل للعامل الوافد خلال فترة زمنية محددة تقدر بحوالي 90 يوم، ومن جانباها خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط استعلام عن صلاحية رخصة العمل ورقم سداد الرخصة إلكترونيا من خدمات مكتب العمل.

طريقة استعلام عن صلاحية رخصة العمل ورقم سداد

وزارة العمل عبر موقعها على شبكة الإنترنت، خصصت خدمة تجديد أو استخراج رخصة العمل إلكترونياً،ومن خلال خدمات مكتب العمل للاستعلامات يمكن التعرف على حالة إصدار الرخصة أو تجديدها ومتابعة البيانات التي ستصدر من بوابة الإلكترونية، فبعد تسجيل الدخول من حساب صاحب المنشأة أو من لدية الصلاحية، اختيار خدمات مكتب العمل ومنها خدمة رخص العمل وإدخال البيانات المطلوبة.

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بيانات الاستعلام عن حالة الرخصة تشمل رقم إقامة العامل أو رقم الحدود، وفي حالة توافر رقم السداد الإلكتروني، الذي يتم الحصول عليه خلال عملية إصدار أو تجديد رخصة العمل، يتم استخدامه، وفي حالة عدم توافره يكون من بين مخرجات البيانات التي ستظهر عقب إدخال رقم الإقامة، وهذا ملخص لتسلسل الخطوات يمكن قراءته بعناية.

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوفر العديد من الخدمات للمستنفدين، ومن بينها خدمات رخصة العمل، وتم شرح طريقة استعلام عن رخصة العمل، والاستعلام عن رقم السداد.