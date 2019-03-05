شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يبحث فرص مشاركة «الخاص» بتنمية المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) بحث نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مع رجال وسيدات الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030. بحث نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مع رجال وسيدات الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال لقاء رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) إلى اقتراحاتهم وأفكارهم الاستثمارية التي تخدم التنمية، واستعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



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