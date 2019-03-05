أمانة جدة تغلق 49 محلاً تجارياً في «خزام»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية، 49 محلا تجاريا وإزالة بسطات عشوائية مخالفة، ضمن جهودها الميدانية التي شملت أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة. أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية، 49 محلا تجاريا وإزالة بسطات عشوائية مخالفة، ضمن جهودها الميدانية التي شملت أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة. وقال رئيس بلدية خزام المهندس أحمد الشافعي، إن الجولات الميدانية شملت تنفيذ حملة على مجمع لبيع الإطارات بطريق مكة القديم وأغلقت البلدية خلالها 12 محلا مخالفا، إضافة لإغلاق 37 موقعا تجاريا في حيي الوزيرية وبترومين تنوعت ما بين مطاعم ومقاهٍ بجانب أنشطة أخرى، وكذلك إزالة البلدية لـ28 بسطة مخالفة أسفل كوبري الميناء بحي الوزيرية، مؤكدا أن جهود البلدية في أعمال النظافة شملت تنظيف قصر خزام والمناطق المحيطة بالقصر من شوارع وأرصفة وميادين.



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