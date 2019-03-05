الأمير بدر بن سلطان يلتقي عدداً من رجال وسيدات الأعمال بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, عدداً من رجال وسيدات الأعمال في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة.
وناقش اللقاء فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.
كما استمع سموه خلال اللقاء إلى مقترحات وأفكار رجال وسيدات الأعمال الاستثمارية التي من شأنها خدمة التنمية في المنطقة.
وفي ختام اللقاء تم استعراض سُبل دعم رواد ورائدات الأعمال، وتذليل العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز هذا الجانب.
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