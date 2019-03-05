تعليم أطفال جنوب جدة صناعة الروبوتات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

شارك نحو 50 طفلا وطفلة من سكان جنوب جدة في برنامج نادر من نوعه في تلك المنطقة لتركيب وصناعة الروبوتات والبرمجة الرقمية، بهدف صقل مواهبهم واكتشاف إبداعاتهم، والتي تحتضنه الجمعية الأولى.

وأوضحت لـ»مكة» الرئيسة التنفيذية للجمعية دانية المعينا أن الجمعية مؤسسة غير ربحية تهدف إلى رعاية الأسر المحتاجة في منطقة جنوب جدة، من خلال تطوير أبنائها ورعايتهم وتأهيلهم من مختلف النواحي وإكسابهم المهارات المختلفة، بحسب احتياج سوق العمل ورؤية المملكة الجديدة.

وأضافت من أهم البرامج التي ترعاها وتتبناها برنامج مهارات، وهو البرنامج القائم على تطوير مهارات القرن الـ 21 لدى هؤلاء الأطفال من سن السابعة حتى الـ 18، مشيرة إلى مشاركة عدد من الجهات وتنفيذ عدد من البرامج بحسب الفئة العمرية والمهارات التي نعمل على إكسابها للطفل والطفلة، مثال لذلك برامج المهندس الصغير والهندسة الالكترونية، إضافة إلى البرامج الجديدة التي انطلقت عام 2019 ومن ضمنها برنامج الربوتكس بالتعاون مع شركة أماليد، والذي بدأ اللقاء الأول التعريفي للأطفال عنه في 4 مارس.

Advertisements

من جانبها أبانت مديرة البرامج في الجمعية الأولى تهاني صالح أن البرنامج عبارة عن ثلاثة مستويات في تعليم برمجة الروبوت للأطفال من 6 إلى 10 سنوات.

وأشارت إلى أن البرنامج يقدم في هذه المرحلة لـ 50 طفلا وطفلة مهارات رقمية، وهي تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليلي والإبداعي ومعرفة أنواع البرمجة، إضافة إلى إتقان استخدام البرمجة الرسومية، وإتقان استخدام الخوارزمية واستخدام الأوامر البرمجية.

وبينت مديرة البرامج أن عدد الساعات التدريبية 15 ساعة لكل مرحلة من المراحل الثلاث.

المهارات التي يقدمها برنامج الربوتكس