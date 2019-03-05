حساب المواطن – رابط التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر ابريل

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة السعودية، فقد دعا حساب المواطن جميع المواطنين للتسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط الذي سيتم نقله لحضراتكم داخل هذا التقرير

ننقل لحضراتكم تفاصيل وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من دفعة أبريل، كذلك رقم حساب المواطن ورابط تسجيل حساب المواطن.

حساب المواطن

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يشترط في حساب المواطن استيفاء شروط الأهلية في البرنامج والحصول على الدعم الكامل والاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل لابد من توافر التالي:.

أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يتم إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقل عن تسعون يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية

كما يشترط حساب المواطن أيضاً عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة

كما تعتمد معايير الاستحقاق في حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين اذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

برنامج حساب المواطن

ناشد برنامج حساب المواطن المواطنين بضرورة التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل 10 مارس 2019، وأوضح حساب المواطن موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج، وأن التسجيل في حساب المواطن ممكن في هذه الحالة وعند انطباق شروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، كما سيتم خصم نسبة من استحقاقه في حالة تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يوماً.

رابط التسجيل في حساب المواطن

لمن يرغب في التسجيل عبر حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم الخاص بشهر أبريل من هنا