، دوري الأولى: الشعلة يحسم "ديربي الخرج" .. وضمك يحافظ على الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استكملت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ4 مواجهات.

الشعلة حسم مباراته أمام ضيفه الكوكب بالفوز بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الشعلة لـ25 نقطة في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الكوكب عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفي مباراة ثانية بالجولة ذاتها، تعادل فريق العروبة على ملعبه ووسط أنصاره مع ضيفه الطائي بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العروبة لـ23 نقطة بالمركز العشرين، بينما وصل رصيد الطائي لـ34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخيّم التعادل السلبي دون أهداف على المباراة التي جمعت بين هجر وضيفه الجبلين، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وارتفع رصيد هجر لـ35 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما وصل رصيد الجبلين إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

وفي ختام مباريات اليوم، خسر جدة من ضيفه ضمك بهدف مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتجمد رصيد جدة عند 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد ضمك لـ48 نقطة في المركز الثاني، وصيفًا لأبها.