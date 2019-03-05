، الإطاحة ببرماوي وزوجته حاولا تهريب خادمة من منزل كفيلها بعفيف إلى مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستخدم الزوجة للمرور دون تفتيش.. وتم تحويلهم للعرض على النيابة العامة

أطاحت وحدة البحث والتحري بشرطة عفيف، بمقيم من الجنسية البرماوية وزوجته متلبسين بتهريب خادمة من منزل كفيلها لمكة المكرمة بعد الاتفاق معها هاتفياً على ذلك.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بالمحافظة بلاغاً من أحد المواطنين عن هروب خادمته وتزويدهم بالمعلومات، حيث اشتبهت فرقة من البحث والتحري بالشرطة في إحدى المركبات، وبعد استيقافها اتضح أنه مقيم برماوي وبرفقته سيدتان، وحين التحقق منهما تبيّن أن إحدى النساء زوجته والأخرى لا تمت له بصلة، ولم يصمد طويلاً أمام الحقيقة حيث اعترف بامتهانه تهريب الخادمات وأنه يستخدم زوجته كغطاء للمرور دون تفتيش.

وتم إيقافهم جميعاً تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.