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طمأن المذيع خالد العقيلي محبّيه على وضعه الصحي بعد سقوطه عند عتبة منزله، أمس؛ ما نتج عنه تعرُّضه لكسر في فخذه الأيمن.
وفي اتصال هاتفي مع "العقيلي" قال لـ"الخليج 365": "أنا بخير وصحة، ولم أغادر المستشفى حتى الآن، وأشكر لكم اتصالكم".
المذيع "خالد العقيلي" لمتابعيه: أنا بخير وصحةبدر العتيبي الخليج 365 2019-03-05
طمأن المذيع خالد العقيلي محبّيه على وضعه الصحي بعد سقوطه عند عتبة منزله، أمس؛ ما نتج عنه تعرُّضه لكسر في فخذه الأيمن.
وفي اتصال هاتفي مع "العقيلي" قال لـ"الخليج 365": "أنا بخير وصحة، ولم أغادر المستشفى حتى الآن، وأشكر لكم اتصالكم".
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
10:11 PM
سقط يوم أمس عند عتبة بيته وأُدخل المستشفى
طمأن المذيع خالد العقيلي محبّيه على وضعه الصحي بعد سقوطه عند عتبة منزله، أمس؛ ما نتج عنه تعرُّضه لكسر في فخذه الأيمن.
وفي اتصال هاتفي مع "العقيلي" قال لـ"الخليج 365": "أنا بخير وصحة، ولم أغادر المستشفى حتى الآن، وأشكر لكم اتصالكم".
، المذيع "خالد العقيلي" لمتابعيه: أنا بخير وصحة ،
المصدر : الخليج 365
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