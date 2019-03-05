محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مساعد بن عبد ربه الدوسي بزفاف الشاب مهند بن أحمد عوض الدوسي الزهراني على ابنة العقيد علي مفرح الزهراني في ليلة جميلة ازدانت بحضور الأهل والأحباب والأصدقاء في إحدى القاعات بمكة المكرمة. "الدوسي" يحتفل بزفاف "مهند" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05 احتفل مساعد بن عبد ربه الدوسي بزفاف الشاب مهند بن أحمد عوض الدوسي الزهراني على ابنة العقيد علي مفرح الزهراني في ليلة جميلة ازدانت بحضور الأهل والأحباب والأصدقاء في إحدى القاعات بمكة المكرمة. 05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440 Advertisements 09:58 PM احتفل مساعد بن عبد ربه الدوسي بزفاف الشاب مهند بن أحمد عوض الدوسي الزهراني على ابنة العقيد علي مفرح الزهراني في ليلة جميلة ازدانت بحضور الأهل والأحباب والأصدقاء في إحدى القاعات بمكة المكرمة. ، "الدوسي" يحتفل بزفاف "مهند" ،

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