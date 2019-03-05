، "الشايع" تكرّم الفائزات بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بتعليم الجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الوصول إلى هذه النتيجة يعد إنجازًا يستحق الإشادة

كرّمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، الطالبات الفائزات بمسابقة تحدي القراءة العربي بدورتها الرابعة على مستوى منطقة الجوف في صالة المخاء.

كما كرّمت منسقة المشروع جفيلة ممدوح السلطان على جهودها في تنفيذ الورش والبرامج والمتابعة لطالبات التحدي، وصاحبة مبادرة "خمسون ليلة ثقافية" غادة عبدالله الدهام.

وأشارت الشايع إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة يعد إنجازًا يستحق الإشادة، وقالت: "هذا المشروع من أهم المشروعات على المستوى الدولي في رعاية النشء فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا واثرائيًا ومحققًا لأهداف رؤية الوطن 2030 في الاستزادة من العلوم المتنوعة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات".

وكرّمت "الشايع" الطالبات، وهن: الجوهرة نواف الدرعان من مدرسة وارفة العلم الابتدائية تأهلت للمنافسة الختامية على مستوى الوزارة، شغف عبدالكريم الفالح من مدرسة وارفة العلم الثانوية، كنزي سعود الكريع من مدرسة الواحد والعشرون الابتدائية بسكاكا، هبة عبيد الوذيمان من مدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل، الريم حمد السمرين من مدرسة وارفة العلم الثانوية، سماهر نشمي الرشيدي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا، مسك سلامة الشمري من مدرسة الأولى الابتدائية بسكاكا، حنين عاصم عربي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، ميار عبدالرحمن الرشيد من مدرسة الرحمانية الابتدائية، إلهام معتصم الرفاعي من مدرسة الحادية عشرة المتوسطة بسكاكا، سجى نشمي الرشيدي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا، سناء عصام عربي من مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، رغد حسين الشمري من مدرسة الأولى الابتدائية بسكاكا، ألماسة حمدان السلطان من مدرسة الأولى الثانوية بصوير، منة الله حمدي أحمد من مدرسة الأولى الابتدائية بسكاكا.