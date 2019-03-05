أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 12 مركبة “لامبرجيني GALLARDO”، موديلات (2013 – 2014)؛ لخلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك. وأوضحت أن ذلك الخلل قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة، المستهلكين، للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع استدعاء على الرابط ، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “التجارة” تستدعي سيارات “لامبرجيني” لخلل يزيد من احتمالية وقوع حادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.