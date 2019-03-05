كشف عدد من حراس مدارس البنات، عن تذمرهم واستيائهم من إجبار قائدات المدارس لزوجاتهم المرتبطات بعقود معهم، بأعمال ليست من مهامهم. وقال أحد حراس المدارس بمحافظة الطائف -وفقاً لـ”سبق”-، إنه يتم إجبار زوجته العاملة بالمدرسة، على مهام ليست لها؛ منها نظافة المدرسة بالكامل.
وأشار إلى أن من مهام زوجة الحارس المرتبطة بالعقد؛ الأمور الأمنية فهي بمثابة حارسة الأمن بالمدرسة، وتتضمن التحقق من هوية الزائرات، وهدف الزيارة، والتثبت من هوية ولي الأمر الراغب في استلام ابنته خلال اليوم الدراسي؛ من خلال الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وتوثيق ذلك في السجل الخاص، والقيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال إن وجدت، وتوثيق بيانات الزائرة للمدرسة في سجل خاص، والغرض من الزيارة، والتأكد من خلوّ الزائرة مما قد يُلحق الضرر بالمدرسة، وإبلاغ قائدة المدرسة عند الاشتباه في أي زائرة أو مصدر خطر في المدرسة.وأضاف: “من المهام أيضًا: لافتة معرفة مكونات المبنى المدرسي، ومداخل المدرسة، ومخارج أبواب الطوارئ، ومعدات وتجهيزات السلامة، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية والسلوكية في الموقع، وإبلاغ قائدة المدرسة، ومتابعة خروج الزوار من المدرسة، ومنحهن بطاقات خروج، والتأكد من خروج جميع الطالبات”.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس مدرسة بالطائف يستغيث.. إدارة المدرسة تُجبر زوجتي على هذه الأعمال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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