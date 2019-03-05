ملخص و نتيجة مباراة الاهلي والسد في دوري ابطال اسيا 2019

حقق الأهلي السعودي فوزا مهما على السد القطري، يوم الثلاثاء، في المباراة التي جرت في ملعب "الجوهرة المشعة"، في افتتاح منافسات الطرفين في دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم.

ويدين الاهلي بفوزه على السد القطري للاعبه السوري المخضرم عمر السومة الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 32 و77 على التوالي.

وحصل اللاعبان عبد الباسط علي هندي ويوسف الحربي على بطاقات صفراء خلال مباراة فريقهما الاهلي السعودي ضد السد القطري.

بهذه النتيجة، يرفع الاهلي رصيده الى 3 نقاط في حين يبقى رصيد السد دون نقاط.

Advertisements

ومن المقرر أن تجري مباراة الاياب بين الاهلي والسد في قطر يوم السادس من مايو العام الجاري.

وكان الهلال السعودي تفوق اليوم على نظيره العين الاماراتي بهدف دون رد في المباراة التي جرت في استاد هزاع بن زايد، حيث سجل الهدف محمد الشلهوب في الدقيقة الخامسة والستين.