مباشر: نتيجة مباراة ريال مدريد ضد اياكس في دوري ابطال اوروبا

نكون معكم في وكالة سوا، يوم الثلاثاء، في تغطية مباشرة لنتيجة مباراة ريال مدريد ضد اياكس في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2019 لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد واياكس في هولندا قد انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

النتيجة الان (ريال مدريد 0-2 اياكس)

هدف أول لأياكس عبر حكيم زياش (د7)

هدف ثاني لاياكس عبر دافيد ناريس (د18)

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ويمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة خاصة عقب خسارته في مباراتي الكلاسيكو ضد برشلونة في كأس ملك اسبانيا وكذلك الدوري الاسباني، الأمر الذي يعني بشكل كبير أنه لم يعد أمامه سوى المنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا والحفاظ على لقبه.

وفي ذات الدور في دوري أبطال أوروبا، يلعب الان بروسيا دورتموند الالماني ضد توتنهام هوتسبير الانجليزي في ملعب "سيغتال ايدونا بارك"، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الانجليزي بثلاثة اهداف دون مقابل.

النتيجة الان (دورتموند 0 - 0 توتنهام)