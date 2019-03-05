إنقاذ أربعينية في مكة كانت تعاني ثقبًا بالمعدة

أنقذ فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، حياة مواطنة بالعقد الرابع من العمر، كانت تعاني من ثقب وناسور بجدار المعدة، وترجيع متكرر وتجمُّع للسوائل بالرئة، عقب إجرائها عملية تكميم للمعدة بأحد المستشفيات خارج المملكة.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية عبر خدمة الخط الساخن، من أحد المستشفيات بالمنطقة، حالة كانت تعاني ترجيعًا متكررًا والتهابًا مع تجمع للسوائل في الرئة، بسبب وجود ثقب وناسور بجدار المعدة بعد خضوعها لإحدى عمليات انقاص الوزن (التكميم) خارج المملكة؛ ما تسبب بتردي حالتها بشكل خطير.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور ياسر خالد مير عالم، والدكتور لائق أحمد القريشي، بالتنسيق مع طبيبة التخدير الدكتورة إيمان الشريف، بتحضير الحالة لغرفة العمليات؛ حيث تم عمل منظار عن طريق الفم وتبين وجود ثقب في جدار المعدة في مكان عملية تحويل المسار السابقة، وايضا وجود ضيق والتواء واللذين كانا السبب الرئيس للاستفراغ المتكرر، مع وجود التهاب وتجمُّع للسوائل في الرئة اليسرى للمريضة.

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وقام الفريق الطبي بقفل الثقب باستخدام لاقطات المنظار الحديثة OVESCO وعمل دعامة لتوسيع التضيق، ومن ثم تم التأكد من نجاح العملية بعمل صبغة إشعاعية أظهرت نتائجها أن الدعامة في مكانها المخصص ولا يوجد أي تسريب للسوائل وإغلاق الثقب بنجاح؛ حيث استمرت العملية ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتم نقل المريضة إلى قسم التنويم للاطمئنان على حالتها، وبعد ذلك تم نقل المريضة إلى المستشفى المحالة منه؛ حيث تم التأكد من حالتها الصحية وبدأت بالأكل، وتوقف الاستفراغ وتماثلت للشفاء ولله الحمد والمنة.

ويتميز مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير، نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عال وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية 2030 الطموحة.