سحب رعدية ممطرة وأتربة على 9 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس الغد، الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة) تمتد إلى منطقة جيزان.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وكانت هيئة الأرصاد وجهت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لأهالي منطقتي حائل والقصيم، من طقس الساعات المقبلة.

وأوضح نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة، أن مدن حائل وبقعاء والشنان والشملي في منطقة حائل، والأجزاء المجاورة، تتأثر بتكون سحب رعدية مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، مضيفًا أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الثالثة من صباح الغد، الأربعاء.

واشار نظام الإنذار المبكر، إلى أن (الرس وعنيزة والبكيرية وبريدة) والأجزاء المجاورة في منطقة القصيم، ستتأثر بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مضيفًا أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأربعاء.

في السياق ذاته، أوضح الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أن السحب الرعدية ظهرت اليوم على أجزاء من منطقة تبوك، ومن المتوقع توسع الحالة الممطرة -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحفر الباطن وغرب حائل.

ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: