«نيوم» في نظر الأوروبيين.. مدينة المستقبل الذكية تظهر للنور من أرض سعودية

أكد الباحث الأكاديمي أستاذ الإعلام التسويقي والإعلان بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عجلان العجلان، أن العديد من المواطنين الأوروبيين، يرون أن مشروع «نيوم» يمثل مستقبلًا مشرقًا وملهمًا.

جاء ذلك وفقًا لدراسة علمية قدمها الباحث العجلان في العاصمة البريطانية لندن، بالتعاون مع جامعة برونيل لندن، في الاستراتيجيات والتقنيات الرقمية للترويج للسعودية الجديدة.

وبحسب الدراسة، فإن 88% من المشاركين في الدراسة، يرون أن مدينة «نيوم» تمثل مستقبلًا مشرقًا وملهمًا، بينما يرى 77% من العينة أنها جذابة للاستثمار، بالإضافة إلى أن 94% من العينة أكدوا بأن «نيوم» ستكون مدينة ذكية.

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وسعت الدراسة إلى معرفة التصورات لدى العديد من المواطنين الأوربيين حيال السعودية الجديدة من خلال العلامة التجارية «نيوم»، كأحد أهم المشاريع المستقبلية في العالم.

واتبع الباحث العجلان في دراسته عددًا من الاستراتيجيات المصممة لتعزيز الفهم الصحيح الذي يخلق هذه التصورات، عبر جمع العديد من المعلومات عن انطباعات عدد من الأشخاص عن مدينة «نيوم» كعينة بحثية، بالإضافة الى الاستفادة من التجارب السابقة لعدد من المدن العالمية حول العالم لترويج المدن كعلامة تجارية؛ والتي أظهرت أن هناك علاقة وثيقة بين هذه المدن وعدد من رموزها المحلية، مما ألهم الباحث لخلق صورة ذهنية خاصة لاستخدامها في الترويج لمدينة «نيوم»، عبر تلامس ودمج أحد أهم العلوم الاتصالية الحديثة (علم الهندسة الاتصالية والإعلامية الرقمية).

وعرض الباحث العجلان عددًا من المعلومات والتصاميم الرقمية على عينة الدراسة، والتي ارتكز فيها على عدة عناصر مؤثرة، منها: شخصية القائد الشاب الأمير محمد بن سلمان (سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) الجريئة والملهمة، والتي أثارت تحركاته دول العالم.

وكذلك التقنيات المتطورة المستخدمة لهذه المدينة والتي تخدم مجالات متعددة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز والذي يربط بين الغرب والشرق.