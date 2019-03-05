الإطاحة بقائد مركبة دهس أحدَ المشاةِ في مكة

أعلن مرور العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد مباشرته دهس أحد المشاة مساء أمس الإثنين.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقًا لما ورد بنظام المرور.

وكان مرور منطقة تبوك، قد قبض منذ يومين، على قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه بموقع تويتر، أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

في السياق ذاته، ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة؛ ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات، وأشار المرور السعودي إلى أنه ستتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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وفى الأول من مارس الجاري، ألقى مرور المنطقة الشرقية القبض على سيارة الإسعاف التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها؛ حيث اتضح أنها مباعة واستخدمت قبل فك التجهيزات الخاصة بالجهة المالكة لها من قبل.

وبدأت الإدارة العامة للمرور خلال الشهور الماضية في بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، بعدة مناطق.

وشدّدت الإدارة العامة للمرور وكل من الجهات الأمنية الأخرى «أمن الطرق والدوريات الأمنية»، التي تقوم برصد المخالفات المرورية على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات.

وكان مجلس الشورى، وافق، في 27 يونيو 2018م، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» وتاريخ 26/10/1428هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم «م/70» وتاريخ 6/11/1437هـ.

وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.

من جانبها، شدّدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، على ضرورة خلوّ سجلّ المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكّن من إصدار أو تجديد جواز السفر.