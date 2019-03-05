أمانة المدينة توضح حقيقة مقطع «التمر المجروش» وتتخذ إجراءات حياله

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حقيقة المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات المنصرمة، بشأن التمر المجروش.

وقالت أمانة المدينة، في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها اتخذت عدة إجراءات بخصوص هذا الموضوع، كما تحفظت على كميات التمر التي ظهرت في الفيديو.

وأوضحت أمانة المدينة، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، بشأن وجود التمر المجروش، فإنها تؤكد أن المنشأة مغلقة منذ فترة، حيث تبين أن رخصتها منتهية بتاريخ 1440/2/6هـ، مشيرة إلى أنه وجد في المحل منتجات تمور مصنعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بطاقة تعبئة ولا مصدر التصنيع، ولا يوجد عليها تاريخ الإنتاج، وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين.

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وأكدت أن درجة حرارة المنشأة عالية لانعدام التهوية والتكييف، مما يؤدي إلى فساد المواد الغذائية، كما أن العامل بالمنشأة لا يحمل شهادة صحية.

وأوضحت أنها وجدت في المنشأة المشار إليها، «معمول» منتهي الصلاحية بتاريخ 2018/12م، كما تبين وجود تمر مجروش مصنع مجهول المصدر كما هو موضح في المقطع المتداول.

وتبين أن المنتج عبارة عن تمور مصنعة ومضاف لها مواد مجهولة، ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعض العبوات من قبل المختصين، وجدت علامات للتلف والفساد على التمور المصنعة والمادة البلاستيكية بسبب سوء التخزين.

وأكدت أمانة المدينة المنورة، أنه حرصًا منها على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، تم التحفظ على كامل الكميات داخل المنشأة، لحين صدور النتائج من المختبر.