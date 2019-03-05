الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليها، عصر غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـإن شاء الله- يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.