3 أعوام دون صرف نفقات مرضى جازان.. مواطنون: مللنا الشكوى والصحة: بانتظار الصرف

يعاني عدد من المواطنين في جازان، من تعثر صرف النفقات المخصصة من وزارة الصحة للذين لديهم مواعيد علاج خارج المنطقة منذ ثلاثة أعوام.

وقال عدد من المواطنين، لـ«عاجل»: إن الشؤون الصحية بمنطقة جازان، تماطلهم في صرف نفقات المرضى المخصصة من وزارة الصحة للذين لديهم مواعيد علاج خارج المنطقة؛ منذ ثلاثة أعوام، واصفين ذلك بـ«تعثرها مثل مشروعات صحة المنطقة» .

وأكد المواطنون أنهم طالبوا خلال الفترات الماضية بصرف تلك النفقات؛ لكن دون أي تجاوب من مسؤولي «صحة جازان»، مشيرين إلى مسيرات نظموها من جازان إلى الوزارة في 2/12/2018 رافعة تلك المطالب؛ إلا أنه حتى الآن لم يتم صرفها، في حين أن هناك نفقات لم تصرف منذ ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨.

من جانبه، قال متحدث «صحة جازان» نبيل غاوي في تصريح لـ«عاجل»، إنه تم الرفع بجميع المستحقات إلى الوزارة، وبانتظار إجراءات الصرف.