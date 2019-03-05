السعودية اليوم / إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة



غزة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أصيب فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة،.

وأفادت مصادر فلسطينية بإن مواطنين فلسطينيين أصيبا، بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق البريج، نقلا على إثرها إلى المستشفى في مدينة دير البلح المجاورة لتلقي العلاج.

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21:47ت م

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