السعودية اليوم / جامعة الجوف تنظم الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة



سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5مارس 2019م واس

تنظم جامعة الجوف ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة، خلال الفترة من 3 - 7 رجب المقبل تحت شعار" نحو قيادة إيجابية آمنة "، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، وذلك بصالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات في سكاكا.

ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على رعايته للملتقى، التي تأتي في إطار دعمه ورعايته المستمرة للجامعة وحرصه على إكمال مسيرتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدهما الله -، مؤكدًا مُضي الجامعة بخطوات واثقة تترجم دعم القيادة ومتابعة وتشجيع سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي لدى المرأة

ويصاحب الملتقى معرض توعوي يشتمل على العديد من المعروضات والمحتويات التي تعزز الوعي المعرفي بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة، وكذلك التثقيف بقواعد السلامة المرورية، وذلك من خلال الكتيبات واللوحات وشاشات العرض وأجهزة المحاكاة وغيرها من الوسائل التي يتضمنها المعرض.

كما سيشهد الملتقى عددًا من الجلسات التي تشتمل فعالياتها على محاضرات توعوية عن دور المرأة في القيادة الآمنة، ومفاهيم السلامة المرورية، وقيادة المرأة للسيارة في ضوء الشريعة الإسلامية، والاستعداد النفسي لقيادة المرأة للسيارة، وأثر قيادة المرأة للسيارة على التنمية المستدامة والسلامة المرورية، حيث سيقدم مضامين هذه الجلسات نخبة من المختصات والمختصين، يتناولون مفهوم التربية المرورية في المناهج التعليمية، والجوانب القانونية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، وغيرها من المحاضرات الهادفة لتعزيز الوعي المروري لدى المرأة وتكريس مفاهيم القيادة الآمنة، وتعزيز الوعي بوسائل السلامة المرورية، ويشارك في تلك الجلسات عدد من منسوبي إدارة المرور، والجمعية السعودية للسلامة المرورية، وجامعة الجوف، كما سيصاحب الملتقى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية التي تعزز مفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة، وتجسد أهداف ورسالة الملتقى.

//انتهى//

21:31ت م

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سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5مارس 2019م واستنظم جامعة الجوف ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة، خلال الفترة من 3 - 7 رجب المقبل تحت شعار" نحو قيادة إيجابية آمنة "، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، وذلك بصالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات في سكاكا.ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على رعايته للملتقى، التي تأتي في إطار دعمه ورعايته المستمرة للجامعة وحرصه على إكمال مسيرتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدهما الله -، مؤكدًا مُضي الجامعة بخطوات واثقة تترجم دعم القيادة ومتابعة وتشجيع سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم.ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي لدى المرأة السعودية بأساليب ومهارة قيادة السيارة، وتثقيفها بأهم أسس وقواعد القيادة الإيجابية الآمنة، وسبل السلامة، وتبصيرها بضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة، حيث سيتم تناول محاور عدة من أهمها الوعي المعرفي بضوابط وأنظمة المرور والسلامة، والاستعداد النفسي والاجتماعي لقيادة المرأة للسيارة، بالإضافة إلى خطوات تفعيل قيادة المرأة للسيارة، وكذلك استخدامات التقنية الحديثة في السلامة المرورية.ويصاحب الملتقى معرض توعوي يشتمل على العديد من المعروضات والمحتويات التي تعزز الوعي المعرفي بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة، وكذلك التثقيف بقواعد السلامة المرورية، وذلك من خلال الكتيبات واللوحات وشاشات العرض وأجهزة المحاكاة وغيرها من الوسائل التي يتضمنها المعرض.كما سيشهد الملتقى عددًا من الجلسات التي تشتمل فعالياتها على محاضرات توعوية عن دور المرأة في القيادة الآمنة، ومفاهيم السلامة المرورية، وقيادة المرأة للسيارة في ضوء الشريعة الإسلامية، والاستعداد النفسي لقيادة المرأة للسيارة، وأثر قيادة المرأة للسيارة على التنمية المستدامة والسلامة المرورية، حيث سيقدم مضامين هذه الجلسات نخبة من المختصات والمختصين، يتناولون مفهوم التربية المرورية في المناهج التعليمية، والجوانب القانونية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، وغيرها من المحاضرات الهادفة لتعزيز الوعي المروري لدى المرأة وتكريس مفاهيم القيادة الآمنة، وتعزيز الوعي بوسائل السلامة المرورية، ويشارك في تلك الجلسات عدد من منسوبي إدارة المرور، والجمعية السعودية للسلامة المرورية، وجامعة الجوف، كما سيصاحب الملتقى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية التي تعزز مفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة، وتجسد أهداف ورسالة الملتقى.//انتهى//21:31ت م0302

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