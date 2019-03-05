

تبوك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة تبوك شملت المدينة وضواحيها.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتفرقه على مركز القلبية التابع لمنطقة تبوك شملت ضواحي المركز والمعظم، وعلى مركز اللوز شملت ضواحي المركز وجبل اللوز.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:25ت م

0301





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على مدينة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.