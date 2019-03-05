انت الان تتابع تفاصيل خبر حرب بين الإعلام التركي و"الذباب" السعودي بسبب التحريف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:47 مساءً - اتهمت وكالة "الأناضول" التركية ما أسمته "الذباب الإلكتروني السعودي" بتحريف كلمة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قائلة إن التحريف أظهر الكلمة "على أنها تهديد بحق كل من ينتقد تركيا والسياح القادمين إليها".

وقالت الوكالة الرسمية: "سعى الذباب الإلكتروني السعودي عبر حساباته بمواقع التواصل إلى إظهار كلمة لصويلو في منطقة السلطان أيوب بمدينة إسطنبول، استهدف فيها منظمتي غولن وبي كا كا الإرهابيتين، على أنها ضد الشعب العربي".

وأضافت: "ونشر الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة صويلو تحت عنوان: وزير الداخلية صويلو يهدد كل من ينتقد تركيا والسياح".

ومنذ مطلع الشهر الحالي تتداول وسائل إعلام سعودية مقطع الفيديو الذي يظهر تصريحات الوزير التركي، مرفقاً بعبارات استهجان وانتقاد لتصريحه الذي اعتبرته "الأناضول" عارياً عن الصحة.

Advertisements

الوكالة التركية أشارت إلى أنه "جاء في الترجمة العربية المحرفة لكلمة صويلو التي تحدث فيها باللغة التركية: لا تفكروا أن الأمر انتهى كهذا، الذين يعارضون تركيا في الخارج ثم يخططون لقضاء عطلاتهم في أنطاليا ومدن البحر المتوسط سيعتقلون في المطارات في الوقت الذي تعد فيه الشرطة أكواماً من الملفات ضدهم. أعتقد بعدها أنه لن يكون في الدنيا من يعادينا.. أساساً لا يوجد الآن من يستطيع.. اعلم هذا".

وأكدت الأناضول قائلة: "في حين أن الوزير صويلو كان يتحدث في كلمته المذكورة، يوم 26 فبراير الماضي، حول مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية، وأن الدول الكبرى تواجه المشاكل الكبرى".

وتابعت: "قال صويلو في تلك الكلمة: فليرض الله عنهم. وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات، أربعتنا ننفذ عمليات كبيرة في الخارج. إننا ننفذ عمليات كبيرة متعلقة بـ(بي كا كا) وليس غولن فقط. لقد ولت تلك الأيام بعد الآن".

صويلو استطرد يقول، بحسب الوكالة: "هيا فليأت عناصر بي كا كا في البلدان الخارجية إلى تركيا، إذ أننا نقبض عليهم في المطار، فليست تركيا التي لا علم لها بشيء. هناك ستتحدث وتقضي عطلتك هنا في أنطاليا. هذه الأمور كانت بالماضي. استهداف هذا الشعب من الماضي، فالزملاء يعدون سلسلة وراء سلسلة من الملفات، وهي بشأن من يعادون تركيا من الخارج".

وأضاف: "لا أعلم لمن ستبقى الدنيا ولكن تركيا لم تعد دولة صغيرة، أمر واضح وجلي"، مشيراً إلى أن "بي كا كا ستبذل جهداً من أجل العثور على أمل صغير، فكل المنظمات الإرهابية هكذا، ولكننا لن نعطيهم الفرصة بإذن الله".