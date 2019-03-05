شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أطفال في حريق منزل بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: "تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عن وقوع حادث حريق في منزل بشارع المنصور، وكان عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين".
وأضاف: "تم اخماد النيران والحيلولة دون امتدادها للمنازل المجاورة، ونتج عن الحادث وفاة ٣ أطفال من إحدى الجنسيات الأفريقية كانوا بمفردهم اثناء حدوث الحريق ، فيما باشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".
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