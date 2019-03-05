شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أطفال في حريق منزل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

لقي ٣ أطفال من جنسية أفريقية مصرعهم، جراء حريق نشب في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين بشارع المنصور في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: "تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عن وقوع حادث حريق في منزل بشارع المنصور، وكان عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين".

وأضاف: "تم اخماد النيران والحيلولة دون امتدادها للمنازل المجاورة، ونتج عن الحادث وفاة ٣ أطفال من إحدى الجنسيات الأفريقية كانوا بمفردهم اثناء حدوث الحريق ، فيما باشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".