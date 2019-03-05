الان تتابع شاهد بالصور: مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد مركبة هرب بعد دهسه أحد المشاة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة عن القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد مباشرته دهس أحد المشاة مساء أمس الإثنين، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما ورد بنظام المرور، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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