مساند العمالة المنزلية تسجيل جديد لاستقدام عاملة وكيفية إصدار التأشيرات الإلكترونية

أطلقت وزارة العمل برنامج مساند العمالة المنزلية في شكله الجديد،بعد طرح خدمات استقدام العمالة المنزلية وإصدار تأشيرات الاستقدام الإلكترونية بشكل جديد، حيث تم تطوير بعض الخدمات واستحداث أخرى شأنها حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، والإرشاد نحو الواجبات والحقوق للطرفين وتسهيل الاستفادة من تلك الخدمات، وسنتعرف على كيفية الدخول على نظام مساند تسجيل الدخول وفتح حساب مستخدم جديد musaned، لمن يسعى للاستفادة من خدمات الاستقدام بعد تطويرها، والمزايا التي تم إضافتها للبرنامج لخدمة المستفيدين فسي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الخدمات الجديدة أو تلك التي تم تطويرها ضمن تحديث خدمات نظام مساند لاستقدام العمالة المنزلية، مكنت المستفيد من استعرض خدمات استقدام العمالة من الشركات أو المكاتب المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، وسهيل إمكانية تعاقد المستفيد مع أي مكتب أو شركة من تلك المرخص لها دون التقديم بمكان تواجد مكتب الاستقدام أو المدينة التي يتبعها، كما تم تضمين الموقع الإلكتروني محرك بحث تفاعُلي عن الشركات و المكاتب ذات الأداء المتميز،كما تتوفر إمكانية استعراض ما يتاح من عروض للشركات، والحصول على العرض المناسب له للتعاقد والمقارنة بين المتاح بعد تصفية أفضلها، وجميع تلك الخدمات يمكن استعراضها من رابط مساند العمالة المنزلية تسجيل مستخدم.

تحديث برنامج مساند العمالة المنزلية

أشارت وزارة العمل لما تضمنته تحديثات برنامج مساند العمالة المنزلية في ثوبه الجديد، والتي شهدت تطوير عقد الاستقدام الإلكتروني الموحد لكافة عمليات استقدام العمالة في المملكة، بما يزيد من الفاعلية والمنافسة الاقتصادية على أسس سليمة، وتحقيق حد أعلى من الشفافية، ومعالجة الثغرات المتواجدة بالنماذج السابقة، حيث يوفر العقد الجديد للاستقدام، تقديم عدة خيارات لاستقدام العمالة، وإصدار تأشيرات الاستقدام إلكترونيا والتي سنتعرف عليها بعد التعرف على كيفية الدخول على مساند العمالة المنزلية تسجيل جديد.

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كيفية التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال خدمات برنامج مساند، شرحت طريقة التسجيل في مساند، وما هي الخدمات المتاحة للمستفيدين، وكيفية التقديم على الحصول على تأشيرات استقدام العمالة المنزلية وإتمام إجراءات الاستقدام، والتعرف على الأسعار، والتوثيق الإلكتروني للعقود.

التحديث المقبل سنتعرف من خلاله على كيفية استقدام عامل أو عاملة منزلية والتعاقد، وإصدار تأشيرة الاستقدام إلكترونياً، والمزيد من الشرح حول خطوات التسجيل في مساند.